[Foto] – La prima statua è quella per la Mano de Dios!

In attesa di quella che probabilmente verrà realizzata a Napoli e posta nei pressi dello stadio, la prima statua in onore di Diego Maradona è spuntata in Argentina, a Famaillà, provincia di Tucuman. Gli artisti locali Bruno Salica e Angel Moreno hanno voluto ritrarre la Mano de Dios, il gol con il pugno all’Inghilterra nel Mondiale dell’86. «È un omaggio che abbiamo voluto rendere a una delle figure più importanti dell’Argentina e che ci riempie di gioia. Sono orgoglioso di sapere che è la prima opera di questo tipo realizzata al mondo», ha dichiarato il sindaco di Famaillà, José Orellana. Gli artisti hanno esposto il loro progetto a Dalma e Gianinna Maradona, le due figlie di Diego e Claudia Villafane, prima di dare vita a questa opera. Cosa che dovranno fare tutti quelli che, per un qualsiasi motivo, vorranno “dedicare” un qualcosa al Pibe de Oro, essendo i figli del campione argentino i proprietari del marchio Maradona.

Il Mattino.it