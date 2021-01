[Formazioni] Udinese/Napoli, friulani con una sola punta. Meret ritorno in campo da ex

Domani alle ore 15,00, alla “Dacia Arena”, l’Udinese cercherà punti importanti tra le mura amiche contro il Napoli in cerca di riscatto. Per i friulani arriva una buona notizia dall’infermeria, recupero in extremis di Deulofeu, attacco che vedrà il solo Lasagna in avanti, al suo fianco Pereyra. A centrocampo spazio al “napoletano” Mandragora e all’eroe di Bologna Arslan. In casa azzurra possibile convocazione per Koulibaly in difesa, tra i pali spazio all’ex di turno Meret, con Rrahami che ha chance per giocare titolare. A centrocampo si proverà a recuperare Demme, ma partirebbe dalla panchina, infine in attacco Petagna centravanti e Lozano esterno destro.

Fonte: Corriere dello Sport