EURO AVVERSARIO NAPOLI – Granada-Barcellona 0-4, brutta batosta per i ragazzi di Martinez

Il Granada, prossimo avversario in Europa League del Napoli, viene sconfitto per 0-4 in casa dal Barcellona di Ronald Koeman. I blaugrana chiudono i giochi nel primo tempo con i gol di Griezman e doppietta di Leo Messi. Nel secondo tempo arriva la doppietta anche della punta francese ex Atletico Madrid. Per i ragazzi di Martinez arriva anche l’espulsione di Vallejo. Scende in classifica il Granada ora al settimo posto.

GRANADA: Rui Silva, Foulquier, German, Yan Eteki, Soldado, Puertas, Machis, Neva, Montoro, Herrera, Domingos All. Martines BARCELLONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Jordi Alba, Mingueza, Pedri, De Jong, Sergio Dembelè, Messi, Griezmann All. Koeman A cura di Alessandro Sacco