ESCLUSIVA – P. Chierchia (pres. Club Nap. Udine): “Contro i friulani gli azzurri dovranno essere cinici e attenti in difesa”

Il Napoli si lecca le ferite, dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, cercando riscatto contro l’Udinese. Trasferta non semplice, visto che i friulani sono alla ricerca di punti. Gara non facile e gli azzurri vorranno dare un segnale al campionato. Ilnapolionline.com ha intervistato il presidente del club Napoli Udine Pietrangelo Chierchia.

Factory della Comunicazione

Domenica si giocherà Udinese-Napoli e in passato il tuo club si muoveva per vedere il match. Ora in tempo di Covid-19, come sarà l’organizzazione? “Purtroppo in piena pandemia, vedere insieme le partite, come di solito eravamo abituati in passato, non sarà possibile. La sede del club è a pochi passi dalla “Dacia Arena”, però in questo momento è più giusto vedere la partita da casa e a tifare per il nostro Napoli. A livello di iniziative, ci sentiamo con i vari membri solo in smart-warking, per discutere di calcio, senza poter organizzare varie iniziative. L’auspicio di tutti è che passi in fretta il virus per tornare alla vita di prima”.

Sempre restando sul tema Covid-19, in Friuli com’è la situazione a livello pandemico? “Devo dirti la verità, la situazione è meno grave, rispetto alle altre Regioni. E’ chiaro che dobbiamo sempre stare attenti, rispettare le norme vigenti come il distanziamento e indossare la mascherina. Dobbiamo tutti essere attenti, non calare la tensione e sono certo che dopo il vaccino, si potrà tornare alla vita di prima”.

Passando al momento del Napoli, a tuo avviso cosa sta mancando agli azzurri di Gattuso? “Se si parlasse solo di statistiche, il Napoli è la squadra che in campo europeo tira più volte in porta, ma purtroppo i risultati dicono altro. La partita contro lo Spezia ha fatto intendere che la compagine partenopea non riesce ad essere lucida sotto porta e non trova la tanto attesa continuità. Un altro aspetto è la non presenza dei tifosi allo stadio. E’ un campionato strano, dove il fattore campo conta relativamente e questo i calciatori lo sentono. Il Napoli probabilmente con la spinta dei tifosi avrebbe ottenuto più punti, visto che spesso è il dodicesimo uomo in campo, così anche per l’Udinese alla “Dacia Arena” “.

Infine domani pomeriggio si giocherà Udinese-Napoli. Che gara ci dovremo attendere secondo te? “L’Udinese in casa è la migliore difesa del campionato, la terza in generale, perciò sa difendersi e giocare di rimessa. Avrà molte assenze, però punterà molto sulla fase di copertura per non dare spazio al Napoli. Gli azzurri dovranno essere cinici al punto giusto, visto che delle occasioni ne avranno, ma non concedere spazi ai vari De Paul e Lasagna. I partenopei hanno i mezzi per fare risultato, ma ci vorrà un atteggiamento diverso”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®