Dopo le ultime prestazioni di Maksimovic Gattuso ha preso una decisione

Le ultime prestazioni del serbo Maksimovic , in difficoltà sia con il Cagliari che con lo Spezia, potrebbero far convincere Gattuso a lanciare dal primo minuto Rrahmani domani pomeriggio a Udine. Se così fosse si tratterebbe dell’esordio stagionale dal primo minuto per il giocatore che fino ad oggi ha giocato meno di tutti (anche meno di Llorente, Malcuit e Ghoulam, giocatori che sembravano ai margini del progetto tecnico). Il più impiegato da Ringhio, fin qui, è stato Di Lorenzo che lì sulla destra non ha praticamente concorrenza e deve stringere i denti ogni settimana per rispondere presente alla chiamata da parte dell’allenatore. Seguono a ruota Koulibaly, sempre titolare fino all’infortunio con la Lazio, e Lozano, il vero prodigio di Gattuso che lo ha riabilitato e rilanciato dopo la stagione flop 2019-2020. B. Majorano (Il Mattino)