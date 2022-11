Del Genio: “Il Napoli non ha determinazione. Problema gol? Aspettiamo Mertens e Osimhen, se non si risolverà…”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato parla delle dichiarazioni di Gattuso nel post partita di Napoli-Spezia: “Ogni volta parla del veleno. Ha ragione, la squadra non tira fuori il veleno, ma loro non ce l’hanno. Parliamo poi di determinazione, grinta, cazzimma come si chiama qui, ma non si può acquistare o acquisire, o ce l’hai o non ce l’hai. Ogni giocatore ha delle caratteristiche, che possono essere veleno, senso del gol, tiro, fisicità, colpo di testa ecc. Nel calcio devi mettere insieme giocatori che hanno alcune cose, devi assemblarli bene. I nostri sono tutti bravi, ma li abbiamo messi bene insieme? Riescono ad uscire dalle difficoltà? Non lo so, aspetto i rientri degli infortunati per capire se c’è un’idea dietro e poi giudicheremo se prendercela con la dea bendata per gli infortuni o con altri. A Cagliari noi abbiamo visto le stesse cose, al 60′ eravamo 1-1 dopo tante palle gol ed è un discorso che analizziamo da anni! Poi pure se la sblocchi con lo Spezia, dopo 60′ non è la stessa cosa rispetto a farne un paio subito senza spendere energie. Allenare il tiro? Sono giocatori ormai definiti quando arrivi in A o in nazionale. Aspettiamo Mertens ed Osimhen, poi se lui soprattutto non risolverà il problema bisognerà prendere altri 2 attaccanti. Molti sono fissati su Mario Rui, i terzini, Maksimovic, ma il problema è lì davanti non concretizzando le tantissime palle gol. Sbagliano gol da due metri e sento parlare di terzini o di spogliatoio ecc”.

