De Canio: “Il problema del Napoli non è l’assenza di Osimhen, le difficoltà sono due…”

L’ex allenatore di Napoli e Udinese, Gigi De Canio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Marte: “Il Napoli avrà un compito particolarmente complicato contro i friulani. L’Udinese è un avversario scorbutico. Il problema degli azzurri non è certamente legato al rinnovo non ancora formalizzato da Gattuso. Quando i calciatori credono nel lavoro di un allenatore, non sono certamente questi aspetti a destabilizzare l’ambiente. Io penso ci sia dell’altro. Il problema del Napoli non è neanche l’assenza di Victor Osimhen. Conosco un solo calciatore che era in grado da solo di spostare gli equilibri. Sto parlando di Diego Armando Maradona. Le difficoltà sono due. La prima è che si gioca troppo spesso e, di conseguenza, non si ha il tempo di correggere certi difetti. La seconda è che Gennaro Gattuso è stato costretto spesso a rinunciare per infortunio a troppi calciatori contemporaneamente”.