Il Napoli sta per partire, destinazione Udine, dove gli azzurri cercheranno punti contro i friulani di mister Luca Gotti. Sulla formazione aggiornamenti dal giornalista Carlo Alvino su twitter. “#UdineseNapoli il Napoli vola a Udine con la prima certezza. Esordio da titolare in campionato per Amir Rrahmani. Il kosovaro prenderà in difesa il posto di Maksimovic. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

Fonte: twitter Carlo Alvino