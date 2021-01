Quest’oggi l’Empoli è tornato ad allenarsi in vista della sfida di mercoledì 13 Gennaio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli per la Coppa Italia. I toscani scenderanno in campo contro gli azzurri, sapendo di non aver nulla da perdere, ma per non fare la comparsa. Al momento l’unico in dubbio per la sfida dei partenopei è solo l’infortunato Bandinelli.

Fonte: pianetaempoli.it