Tutti i no a “Madama Juventus”: da Dios al Matador che non volle “tradire”

Ce ne sono tanti altri di gran rifiuti alla Juventus. Attaccanti, soprattutto, che non hanno voluto tradire un’identificazione. Maradona disse qualche anno fa: «L’avvocato Agnelli mi corteggiava come potrebbe fare un innamorato con una donna. Mi chiamava continuamente, promettendo cifre pazzesche. Mi disse che aveva offerto 100 miliardi di lire a Ferlaino e di mettere io la cifra sul mio assegno. Gli risposi che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani, perché io mi sentivo uno di loro. Non avrei mai potuto indossare in Italia altra maglia, se non quella del Napoli». Ultimo a svelarlo è stato Edinson Cavani «La scorsa estate dissi di no alla Juventus per non tradire il Napoli» ha dichiarato il Matador, che poi è finito allo United. «No, grazie, voglio rimanere per sempre in Sardegna»: furono queste le parole che, invece, pronuncio Gigi Riva, sempre rivolte alla Juventus. Anche Pelé rifiutò Madama. Last but not least, il no di un altro napoletano: Antonio Di Natale preferì restare ad Udine piuttosto che andare a Torino.

M. Giordano (Il Mattino)