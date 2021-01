Trevisani, giornalista Sky: “Zaccagni? Agli azzurri servono gli esterni bassi”

Su Radio Crc è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ecco le sue parole: “Non credo che pesi l’assenza in organico di un bomber come Cavani o Higuain, non dimentichiamo che in azzurro c’è Mertens, il capocannoniere della storia del Napoli. In azzurro non c’è un attaccante da 30 gol, ma ci sono tante punte in grado di mettere insieme almeno 80 reti. Quando Mertens rientrerà, sulla trequarti che cosa succederà? Gattuso dovrebbe trovare il modo di confermare Zielinski trequartista anche con la presenza in campo di Mertens. Anche se Fabian non mi sta entusiasmano, non vorrei allontanare troppo Zielinski dalla porta. So che Zaccagni piace al Napoli, è un calciatore che tornerà utile. Ma agli azzurri servono rinforzi in altre zone del campo. Preferirei che si concentrassero sugli esterni bassi”.