Trevisani, giornalista Sky: “Il Napoli è in linea con i programmi stagionali”

Su Radio Crc, nel corso del programma “Arena Maradona”, è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista Sky, ecco le sue parole: “Il Napoli sta accusando l’assenza di gente del calibro di Mertens, Koulibaly e Osimhen. Avrei voluto vedere le altre affrontare un mese di campionato senza calciatori come quei tre. Contro lo Spezia, il Napoli ha tirato 30 volte in porta. Se ci fossero stati Mertens, Osimhen e Koulibaly gli azzurri avrebbero vinto 5-0. Eccessive le critiche nei confronti del Napoli. La squadra è in linea con i programmi. Gli uomini di Gattuso sono in corsa per la Champions. E’ quello l’obiettivo stagionale. Nel caso, invece, volessimo inserire il Napoli tra le squadre in lotta per lo scudetto, allora anche io dico che il bicchiere è mezzo vuoto. Con quell’organico e con la possibilità di amministrare le forze senza dover affrontare le coppe europee, l’Inter è una squadra che deve puntare al titolo con decisione. Domenica contro la Roma sapremo se Conte avrà permesso ai nerazzurri di svoltare rispetto al passato. Le gare dell’Inter non mi entusiasmano, preferisco guardare altre squadre, tra cui il Napoli. Detto questo, anche se per me pratica un calcio scolastico, l’Inter è una seria candidata alla vittoria finale”.

