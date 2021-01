Speranze minime di vedere in campo ad Udine il belga. Lozano e Petagna ai loro posti

Il belga ha ripreso ieri il lavoro personalizzato sul campo a Castel Volturno dopo aver svolto le terapie: smaltito l’infortunio alla caviglia sinistra ma c’è ancora bisogno di un po’ di tempo per la sua completa disponibilità. Le speranze di recupero per Udine, almeno per entrare tra i convocati e farcela ad andare in panchina, sono minime. Se ne parlerà, a meno di sorprese dell’ultima ora, per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina e con la possibilità che possa giocare uno spezzone di partita contro l’Empoli in coppa Italia. A Udine, quindi, si va verso il ritorno di Petagna che entrato dalla panchina contro lo Spezia ha segnato il quarto gol in campionato. Gattuso gli ha fatto tirare il fiato mercoledì scorso schierando Lozano centravanti, il messicano a Udine tornerà da esterno destro nel ruolo dove riesce ad esprimersi al meglio con Zielinski trequartista e Insigne sulla sinistra. R. Ventre