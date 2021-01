Rodrigo De Paul (Udinese): “Contro il Napoli nessun regalo, neanche per 10 minuti”

L’Udinese non va oltre il pari a Bologna sul 2-2, ma certamente non c’è soddisfazione per la prestazione contro i felsinei. A dirlo è il capitano Rodrigo De Paul. “A Bologna il pareggio per noi non è un risultato positivo, soprattutto perchè il primo tempo abbiamo giocato davvero male. E’ un punto che ci teniamo stretto, però non possiamo regalare nulla agli avversari. Il Napoli? Sappiamo che la partita non sarà semplice, ma non possiamo permetterci di distrarci, neanche per 10 minuti. Dovremo essere bravi nelle due aree e portare più giocatori negli ultimi metri”.

Fonte: Il Mattino