Report allenamento: lavoro “a parte” per gli infortunati

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha lavorato sui campi 1 e 2 dove ha svolto torello. Di seguito partitina a campo ridotto ed esercitazioni di tiri in porta. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Demme. Mertens ha fatto terapie e lavoro personalizzato. Nel tweet le foto: