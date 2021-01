Pietro Accardi (d.s. Empoli): “La sfida di Napoli? Un premio e non un fastidio”

Mercoledì 13 Gennaio alle ore 17,45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà l’ottavo di finale di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli. Ai microfoni di Orme Radio e pianetaempoli.it è intervenuto il d.s. dei toscani Pietro Accardi. “Se la Coppa Italia è una gara quasi fastidiosa? Non lo è, semmai è un premio per molti dei nostri calciatori visto che non hanno mai giocato al San Paolo. È giusto godersi questa partita nonostante l’avversario sia di molto superiore a noi, poi penseremo al campionato. Salernitana e Lecce per alzare l’asticella? Il sogno ci deve essere dentro ognuno di noi, bisogna nutrirlo ma rimane un sogno, gli obiettivi sono altri. Far crescere questa squadra, che è la più giovane del campionato, e siamo sicuri che ciò accadrà perché li viviamo quotidianamente e vediamo la crescita che stanno avendo. Struna? Solo voci, chiacchiere, per adesso non c’è niente”.

Fonte: pianetaempoli.it