Pezzella, dir. Udinese Channel: “Il Napoli è ancora in corsa per la vetta”

Francesco Pezzella, direttore di Udinese Channel, è intervenuto su Teleclubitalia canale 98, ecco le sue parole: “L’Udinese cerca riscatto dopo il pareggio a Bologna: proverà a mettere in difficoltà un avversario prestigioso come il Napoli, ma la squadra di Gotti punterà alla prestazione, nonostante a causa di alcuni infortunati cronici, le scelte saranno obbligate, ma il fatto di affrontare la squadra di Gattuso darà una spinta in più. La Dacia Arena è un campo ostico per tutte le squadre. De Paul rimarrà ad Udine almeno fino al mese di giugno, perché l’Udinese non ha mai fatto operazioni di mercato importanti nel mercato di gennaio. Eventualmente dovesse arrivare un’offerta buona, alla quale il calciatore può essere interessato, si penserà alla cessione. Esser rimasto qui nonostante le lusinghe della scorsa estate, ha consentito all’argentino di migliorare il suo bagaglio esperienziale. E’ vero che il Napoli ha un grosso credito con la Sorte, ma è anche vero che sta venendo a mancare una continuità di prestazioni: questo, è anche a causa del campionato pazzo a cui stiamo assistendo. E’ il tecnico, che deve ricercare una continuità di prestazioni. Fabian Ruiz è un esempio importante: non è sicuramente un calciatore di talento strabiliante, ma non è neanche colui il quale ha causato reti agli avversari. Peccato che non sono state sfruttate, inoltre, le occasioni per segnare. Fatto sta che il Napoli è ancora in corsa per il vertice della classifica, se consideriamo anche che c’è la partita da giocare contro la Juventus“.

Fonte: Club Napoli All News