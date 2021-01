Niente alibi: per battere lo Spezia “quel Napoli” bastava ed avanzava

Nell’ incontro tra tecnico e squadra non può mancare il richiamo. «Ora non facciamoci prendere dallo sconforto, buttiamo via quelle facce tristi, mettiamoci al lavoro e pensiamo con energia alla gara con l’Udinese. E insistiamo con le cose che abbiamo fatto bene». Avanti, dunque, nessun alibi. Parlare delle assenze ok, ma è ovvio che per battere lo Spezia (con tutto il rispetto) la formazione scesa in campo all’Epifania bastava e avanzava. Ed è il motivo per cui Gattuso non fa riferimento agli assenti. Ora appare evidente che quella del Friuli viene annunciata come una trasferta piena di insidie dove certo non si possono fare troppi cambi. In queste ore le riflessioni di Gattuso (e del suo instancabile vice Riccio) saranno tante. Anche su Ospina e Meret. Per non dare scusanti ad alcuno, nessun riferimento all’ arbitraggio. Il Napoli si è fatto sentire, eccome, a fine gara per la direzione di gara del fischietto di Aprilia e per la gestione al Var di Banti. Perché il rigore fischiato a Fabian, per il Napoli, è stato assolutamente generoso e ha condizionato il finale di partita. Proteste anche per il braccio (larghissimo) di Ismajli. Polemiche che però il Napoli preferisce tenere lontano dai riflettori.

