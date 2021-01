Il Napoli nel mercato di Gennaio pensa a sfoltire la rosa, ma si muove già per Giugno dove ha diversi nomi nell’agenda. Aggiornamenti su twitter da parte del giornalista Nicolò Schira. “Il #Napoli pronto a chiudere per Mattia #Zaccagni: offerti €12M al #Verona per bloccarlo subito. Operazione stile Rrahmani con il fantasista che firmerebbe fino al 2025, restando in prestito ai gialloblù fino a giugno. Per Zac stipendio da €1,8M netti a stagione”.

