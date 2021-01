Manzo (SudReporter.com): “Il Napoli ha un problema di mentalità”

Durante “Arena Maradona”, Giuseppe Manzo, giornalista del portale ‘SudReporter.com’ e di “Barba&Capelli.news”: “La sconfitta subìta dal Napoli ieri contro lo Spezia è la conferma che gli azzurri hanno un problema di tenuta della mentalità. La qualità di gioco non è in discussione. Perché spesso e volentieri il Napoli domina gli avversari. La squadra di Gattuso, però, alla prima difficoltà si smarrisce. Non manca solo la mentalità del singolo. Visto che in squadra non ci sono fuoriclasse assoluti, al momento, noto anche l’assenza di una mentalità di gruppo. Quella caratteristica che sta permettendo al Milan di detenere la vetta da inizio campionato. Non sono per la fiducia incondizionata a Gattuso. Però merita di restare alla guida del progetto. Non ho mai creduto che potesse vincere lo scudetto. Già al termine di questa stagione. Ho sempre pensato, infatti, a un programma a lungo termine. Guardando l’immediato futuro, adesso il Napoli dovrà fornire, contro l’Udinese, una prova di gruppo convincente”.

Fonte: Radio Crc