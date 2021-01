L’annuncio della figlia di Blatter: “Mio padre in condizioni gravi”

Joseph Blatter, presidente della Fifa dal 1998 al 2015, è ricoverato in ospedale “in condizioni gravi”. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick, secondo cui l’84enne Blatter non sarebbe comunque in pericolo di vita. “Mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo“, ha detto Corinne Blatter, figlia dell’ex numero uno della federcalcio internazionale, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del ricovero. Mattino.it