Il Napoli valuterà offerte: difficile il rinnovo di Fabian Ruiz

Il momento di Fabian Ruiz non è certo dei migliori. Sarà per il modulo, sarà per la posizione, fatto sta che il giocatore appare involuto. E, anche per l’eventuale rinnovo con il Napoli, pare sia tutto in fase di stanca. Secondo quanto riportato da Tuttosport di oggi, Fabian Ruiz non proseguirà la sua avventura in azzurro dopo l’estate. Lo spagnolo per rinnovare con il Napoli ha chiesto un contratto di 5 anni da 4,2 milioni a stagione (cioè 21 netti totali). Attualmente il suo contratto scade nel 2023. Il Napoli, si sa, sta cercando di abbassare il suo monte ingaggi, quindi appare alquanto improbabile un rinnovo a queste cifre. Di conseguenza, come si dice in questi casi, il Napoli è pronto a valutare eventuali offerte, anche per non incorrere in altre scadenze di contratto “fastidiose” come testimoniano le situazioni Maksimovic, Hysaj e soprattutto Milik. Per la sostituzione di Fabian Ruiz, infine, il Napoli continua a lavorare su Zaccagni del Verona.