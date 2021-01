Il Napoli è al primo posto in serie A ed in Europa per tiri totali

Con tiri totali (263) e per tiri in porta (123), come riportato sul sito della legaseriea.it. Seguono Milan e Inter rispettivamente con 229 e 220 tiri (100 in porta dei rossoneri e 110 dei nerazzurri) ma la loro percentuale realizzativa è più alta. Stesso discorso vale per le altre due che seguono in questa classifica, Atalanta e Roma che hanno tirato rispettivamente 218 e 217 volte (102 volte in porta i nerazzurri e 108 i giallorossi) e tutte e due hanno segnato di più rispetto al Napoli. Gli azzurri infatti come numeri di gol all’attivo sono a quota 32 con la Juve (tutte e due hanno però una partita in meno, lo scontro diretto da dover disputare e una gara in meno l’ha anche l’Atalanta che deve recuperare quella con l’Udinese), al quinto posto in serie A, preceduti da Inter, miglior attacco con 41 reti, Atalanta al secondo posto con 36, poi al terzo Milan e Roma con 35 gol. E il Napoli è al primo posto come tiri a partita anche in Europa e al secondo dietro il Barcellona come tiri nello specchio della porta a partita (19,1 la media dei tiri, 7 quella dei tiri in porta, come riportato da whoscored.com in riferimento ai campionati italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese). R. Ventre (Il Mattino)