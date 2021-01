Il mercato di gennaio 2020 del Napoli, 90 milioni e poco minutaggio ai nuovi acquisti

Il Napoli ha una squadra che potrebbe permettersi di lottare per uno scudetto già lontano nove punti e trema, perché in questo universo ora così equilibrato la differenza tra il quarto e il settimo posto – quindi tra la Champions il nulla – è diventata impercettibile. Però, intanto, il mercato dello scorso gennaio, quello che Giuntoli ha utilizzato per imprimere una scossa e (ri)costruire il Napoli a uso e consumo di Gattuso è evaporato, con i suoi novanta milioni circa: Rrahmani (14) ha giocato tre minuti, ma si sta scaldando per Udine, Lobotka (20) è arrivato a 325’ senza neanche una da titolare (in campionato), Demme (12) si è issato sino ai 740 minuti, Petagna (20) ha sistemato quattro reti nel registro personale dei suoi 877 minuti, e Politano (20) è atterrato ai 923 minuti. Però nessuno gerarchicamente, è un titolare. Udine diventa un nuovo esame (anche di statistica…).

Fonte: Corriere dello Sport