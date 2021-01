Il Daily Mail preannuncia lo scandalo “Covid” inglese: giocano i positivi!

Starebbe per esplodere lo scandalo. Stando a quanto si legge sul Daily Mail le partite di Premier rinviate non sono nulla rispetto a quanto sarebbe dovuto essere e non è stato. Molte squadre inglesi hanno nascosto i positivi per continuare a giocare. Un club della League One – scrivono – è andato avanti a giocare, mettendo a rischio gli avversari, nonostante sapesse che un certo numero di giocatori e personale era stato colpito. I test subito dopo il match hanno rivelato un focolaio, che ha portato al rinvio di una serie di partite successive. Ma fonti del Mail dicono che le partite in corso in circostanze simili sono state tante in questa stagione. Quanto si legge è estremamente grave…

Alcuni giocatori sono stati persino incoraggiati dai manager a rimuovere l’app di tracciamento dai loro telefoni in modo da non essere a conoscenza di potenziali contatti pericolosi, per evitare le quarantene. Molte squadre dell’EFL sono irremovibili nel testare solo giocatori e personale con sintomi davvero gravi, temendo un alto ritorno di positivi se eseguissero controlli di massa. Il Leyton Orient ha perso il posto in Coppa Carabao quando ha testato i suoi giocatori prima di affrontare il Tottenham. Quell’incidente è stato visto da alcuni come un deterrente per i test, con alcuni club che ritengono che i londinesi dell’est siano stati effettivamente puniti per aver fatto la cosa giusta.

Fonte: Il Napolista