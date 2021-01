Gattuso ha un dubbio a centrocampo in vista di Udine

Il Napoli cercherà di rimettersi in corsa domenica alle ore 15,00 alla “Dacia Arena” contro l’Udinese di mister Gotti, ma con diversi problemi di formazione. Certe le assenze di Koulibaly, Malcuit, Osimhen e anche di Mertens. Il belga deve ancora recuperare lo stato di forma, perciò mancherà contro i friulani. In dubbio per il centrocampo la presenza di Diego Demme, a causa della lombalgia che gli ha fatto saltare la gara contro lo Spezia. Nulla di grave invece per Politano, uscito a fine primo tempo.

Fonte: Corriere dello Sport