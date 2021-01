[Formazioni] Udinese-Napoli, Gotti punta su Lasagna. Esordio stagionale per Rrahamani

Domenica allo stadio “Dacia Arena” di Udine, i padroni di casa allenati da Gotti, affronteranno il Napoli per la diciassettesima giornata di campionato. Per i friulani è emergenza, con le assenze di Deulofeu, Okaka, Pussetto e all’ultimo anche di Forestieri. Il tecnico dei bianconeri punterà tutto sull’estro di De Paul e su Lasagna e Nestorovski. Per gli azzurri invece ci sarà l’esordio in difesa di Rrhamani, in porta spazio all’ex Meret, mentre in attacco di nuovo Petagna punta, con Lozano a destra.

Fonte: Corriere dello Sport