Fase realizzativa, il gol: il problema più evidente in casa Napoli

La finalizzazione di un’ azione. Il gol. E’ solo questo il problema del Napoli? Certamente no, ma al momento è quello più evidente. Contro lo Spezia il difetto è emerso in maniera clamorosa, ma già c’erano state diverse avvisaglie, vedi contro l’ Inter, a Milano, dove gli azzurri sprecarono tanto e con lo stesso Cagliari, nbonostante i 4 gol. Certo, contro lo Spezia hanno avuto il loro perso le assenze dei due attaccanti principali, Osimhen e Mertens, ma Insigne, Politano, Lozano hanno sbagliato tantissimo e l’unico a salvarsi è stato Petagna che è riuscito a far centro dopo essersi fatto neutralizzare anche lui un tentativo da ottima posizione. Gattuso dà molta importanza all’aspetto psicologico e alla veemenza da metterci al momento del tiro: ne riparlerà negli allenamenti di oggi e domani in vista della trasferta di Udine, oltre ovviamente al lavoro sul campo con le esercitazioni e gli schemi offensivi con le combinazioni e i tiri in porta.

Il Mattino