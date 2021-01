Dottoressa Ricciardi: “Miastenia di Gattuso? Lo stress riattiva la malattia”

La dottoressa Roberta Ricciardi, è intervenuta su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Curo Gattuso per la miastenia da tempo, presto sarà il Rino di sempre. Purtroppo è una malattia subdola, è autoimmune colpisce solo gli occhi e tende a recidivare. Però abbiamo le armi per combatterla. Non bisogna temporeggiare in caso di sintomi. Lo stress può riattivare la malattia. Può succedere che le ricadute spesso coincidono quando ci sono delle situazioni emotive particolari. Lui è un guerriero e sa come affrontare questa malattia. Seguo Gattuso da 7 anni, la situazione si era spenta. Quando c’è una ricaduta si sta a casa e si riposa, credo che questo non sia il caso di Gattuso. Il fatto che lavori all’aperto e sotto stress potrebbero aver allungato i tempi di recupero. Voglio molto bene a Gattuso, lui vuole bene alle persone. Rino vuole molto bene ai suoi giocatori. L’amore è un’arma vincente in più, anche per combattere la miastenia. Vincerà la malattia, non la guarirà, ma si spegnerà e mi auguro che non si ripresenti più”