Domizzi: “Sfogo di Gattuso importante perché aveva un obiettivo. Il Napoli può lottare per lo scudetto ma…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Domizzi, ex difensore Napoli ed Udinese: “Sfogo Gattuso? E’ importante perché aveva un obiettivo. Gli allenatori esagerano a volte, ma se Gattuso l’ha fatto avrà avuto i suoi motivi. Quest’anno, come non mai, il Napoli avrà chance. Sarà lotta aperta, il campionato è più equilibrato. Il Napoli, come la stessa Juve, può riagganciarsi al discorso scudetto: ora, è il momento di tramutare in qualche punto in più rispetto a tutto quello che crea. Quando crei 20 occasioni ed in ogni attimo pensi di poter far gol, può succedere di abbassare la concentrazione in fase difensiva”

Factory della Comunicazione