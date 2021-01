De Vecchi, ag. Milik: “Arek ha il diritto di cercare una nuova avventura”

L’agente di #Milik Fabrizio De Vecchi ha rilasciato una lunga intervista ad AS, quotidiano spagnolo, parlando del centravanti polacco. In merito alla situazione creatasi tra lui ed il club di De Laurentiis ha detto: “Arek vuole tornare a giocare quanto prima. Ha pensato a lungo di rinnovare col #Napoli, ma era un suo diritto scegliere di non farlo e cercare una nuova avventura. Valutiamo con i nostri legali le azioni del club nei suoi confronti “Vicino a #Atleti, #Juve e #Roma, ma nessuno paga quello che chiede il #Napoli. Sembra che gli azzurri preferiscano lasciarlo in tribuna”

Fonte: Mirko Calemme