Complicità – Il tecnico e De Laurentiis rapporto rinforzato in queste ore

La parola chiave è “complicità”. Che è un qualcosa di più profondo della semplice concordia, o della comunione di intenti, o del sentirsi uniti su un fronte comune. No no, sono proprio complici, Gattuso e De Laurentiis, in un rapporto che negli ultimi mesi si è andato rafforzando e che, a meno di colpi di scena, porterà al rinnovo. Anche se ora il contratto è in una fase di stand-by, come raccontato nei giorni scorsi. Ma anche in queste ore, dopo la sconfitta con lo Spezia, presidente e allenatore si sono sentiti per comprendere quali siano le cause che hanno portato alla clamorosa sconfitta al Maradona. Che pure per il patron è qualcosa di inspiegabile. Il patron non ha avuto molto da rimproverare al suo tecnico: la prova è stata positiva anche se il cortocircuito da metà ripresa in poi non può passare sottogamba. E infatti non è passato. P. Taormina (Il Mattino)