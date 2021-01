Calcagno, presidente AIC: “Il protocollo sta dimostrando una certa tenuta”

Umberto Calcagno, Presidente Aic, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Incontro con Dal Pino per taglio stipendi ai calciatori? Ad oggi i club hanno aderito ad un protocollo che ha annullato due mensilità per questa stagione sportiva. No, non ci sono ulteriori appuntamenti. Le prospettive del nostro calcio nel 2021? La pandemia è lo spunto iniziale per le riforme del sistema da portare avanti. Quanto emerge nel nostro sistema è figlio di mancate scelte, non di scelte errate. Dobbiamo capire quanto possiamo crescere: dovremo coniugare crescita e sostenibilità. Ulteriori modifiche al protocollo? Nessun sistema sportivo può essere superiore ad Asl o Ats. Il protocollo sta dimostrando una certa tenuta. Caso Juventus-Napoli a parte, tutti i club si sono uniformati”