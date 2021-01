Ultime Castel Volturno – Terapie per Koulibaly, Malcuit e Mertens

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della gara di domenica 10 Gennaio alla “Dacia Arena” contro l’Udinese. La squadra si è divisa in due gruppi, chi ha giocato contro lo Spezia lavoro di scarico in palestra. L’altra parte sul campo 3 riscaldamento e torelli, a seguire esercizi passing drill, possesso di palla a tema e chiusura con partitella a campo ridotto. Malcuit e Koulibaly hanno svolto lavoro terapie e personalizzato in campo, mentre Mertens allenamento personalizzato e terapie.

Fonte: sscnapoli.it