Il Chieti calcio femminile, dopo l’acquisto di Valentina Esposito per la difesa, non si accontenta e piazza un altro colpo per la scalata in serie B. Si tratta dell’attaccante ex Pomigliano femminile Stephanie Galluccio che darà il suo apporto alla causa di mister Di Camillo.

Fonte: tuttocalciofemminile.com