Spagna – Un club di serie C elimina l’Atletico dalla Coppa del Re

Nel calcio, fortunatamente, capita qualche volta che Davide batta Golia. Ieri, per esempio, lo Spezia ha battuto il Napoli in casa e, con tutto il rispetto per la squadra ligure, la cosa non può certo annoverarsi tra le normalità pallonare. Ma in Spagna, è accaduto anche di più. Qualcosa che avrebbe fatto gridare “Clamoroso” a qualche telecronista sportivo di qualche anno fa. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone, capolista della Liga, è stato battuto per 1-0 ed eliminato in Coppa del Re dal Cornellà, club della Segunda Division B, equivalente della Serie C italiana. A decidere la gara un gol di Adrian Jimenez dopo soli 7’ minuti. Tante le assenze nei Colchoneros.