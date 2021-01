Si salva solo Petagna tra i cambi; ecco i voti de il Mattino per la panchina!

Oltre a Petagna che ha segnato io goal del momentaneo vantaggio, il resto della panchina non ha dato esito sperato; ecco i voti de il Mattino:

6 PETAGNA

Con i primi tre palloni toccati mette prima paura a Provedel, poi perde il tempo per calciare in porta e infine segna il gol del vantaggio del Napoli. Il suo ingresso in campo consente agli azzurri di avere più peso in avanti ed è utile per gestire palloni vaganti e suggerimenti aerei dalle corsie.

5 LOBOTKA

Del suo ingresso in campo non si ha particolare prova tangibile visto che si guarda bene dall’entrare nel vivo del gioco e della manovra azzurra. Quando c’è da rimontare e gettare il cuore oltre l’ostacolo non sembra particolarmente operativo per collaborare all’assalto finale della squadra.

5 ELMAS

Ha sui piedi il pallone migliore per pareggiare quando manca appena un minuto alla fine del tempo regolamentare, ma la sua conclusione è affrettata e imprecisa con la palla che finisce di molto sopra la traversa della porta di Provedel. Prima e dopo nessun altro segnale della sua presenza.

sv LLORENTE

Gettato nella mischia nel tentativo disperato di recuperare dallo svantaggio. Lo spagnolo, però, non riesce a combinare molto se non un buon pallone gestito a centro area e servito al centro per Elmas che spara malamente in curva l’occasione ideale per centrare il pareggio.