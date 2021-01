R.P.N. – Per il classe 2002 Cioffi a giorni un importante riconoscimento dal Napoli

In un momento per il Napoli non facile, la sconfitta contro lo Spezia, ancora fa male per com’è arrivata, sta per essere importante per il classe 2002 Antonio Cioffi. Arrivano notizie di mercato da R.P.N.: “Presenza di Cioffi in panchina non era casuale. Dopo queste due convocazioni in prima squadra e dopo le buone risposte nei test il Napoli ha deciso di regalare a Cioffi il primo contratto da professionista della sua carriera. Contratto che nella settimana verrà sottoscritto con la visita di Claudio Vigorelli a Napoli, che fa parte del suo entourage”.

La Redazione