Per il futuro di Milik la partita è sempre aperta

Il mercato di Gennaio è soprattutto legato alle cessioni, dopo forse si farà un tentativo per il terzino sinistro. In uscita c’è Malcuit che piace allo Spezia e alla Fiorentina, mentre si attendono offerte per Ghoulam. Milik? La partita è sempre aperta come ha detto ieri prima della gara il d.s. Giuntoli: «La situazione è aperta, c’è ancora tempo, vediamo». Il polacco sa che non andrà a giocare ora, difficilmente farà parte della spedizione all’Europeo, ma al tempo stesso da Febbraio si guarderà intorno. Ci sono: Juventus, Roma e Inter, mentre per questa sessione di mercato Atletico Madrid e Marsiglia, insomma tutto è ancora in gioco per il futuro di Milik.

Fonte: CdS