Osimhen racconta a OMA Sport la sua versione sull’accaduto: “Non la volevo festeggiare, non ero dell’umore”

Victor Osimhen non aveva voglia di festeggiare il suo compleanno. Il party ripreso dai social attraverso alcuni video è stato organizzato a sua insaputa. L’attaccante del Napoli ne ha preso parte per una decina di minuti, era con la maglietta d’allenamento della Nigeria perché colto di sorpresa: «Avevo già chiarito che non avrei voluto festeggiare perché non ero dell’umore giusto a causa dell’infortunio. Quel giorno dormivo, mia sorella mi ha chiesto di scendere, l’ho fatto e ho visto che stavano festeggiando con musica gospel».

Factory della Comunicazione

FESTA. Osimhen racconta a “Oma Sports” che le immagini del 29 dicembre scorso, giorno del suo ventiduesimo compleanno, raccontano di una festa (per lui) brevissima e inaspettata: «Ero con la maglia d’allenamento perché non ne sapevo nulla, non mi sarei mai vestito in quel modo per una festa. Non sono stato io a organizzarla e sono andato subito via. Ho già chiesto scusa e sono dispiaciuto. Dopo la mia positività – ha concluso l’attaccante – tutta la mia famiglia ha fatto il test e sono tutti risultati negativi».

Fabio Tarantino (Cds)