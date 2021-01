Napoli-Zaccagni, cresce la fiducia nel chiudere la trattativa

Il mercato del Napoli invernale sarà principalmente fatto di cessioni, ma in estate c’è un nome in cima alla lista che potrebbe essere bloccato per la prossima stagione. Si tratta di Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, giocatore in ascesa, dove può ricoprire più ruoli del centrocampo. La concorrenza c’è sicuramente, ma tra i due club c’è una stretta di mano virtuale, come confermato da uno degli intermediari Fausto Pari. “Per il ragazzo sarebbe una piazza importante, uno scatto di carriera non da poco. A fine stagione ci potrebbero essere novità e confermo l’interessa della società partenopea”. L’accordo con gli scaligeri è intorno ai 15 milioni, ma serve ancora uno scatto per il sì definitivo.

Fonte: CdS