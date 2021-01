Mertens accelera in vista della trasferta di Udine

Mertens è tornato a Napoli martedì pomeriggio, tampone negativo ed è rimasto in ritiro con la squadra alla vigilia della sfida contro lo Spezia. C’è da aggiungere una breve seduta d’allenamento per iniziare il recupero. Su quest’ultimo aspetto si parla di un recupero per la gara di domenica 17 Gennaio alle ore 12,30 contro la Fiorentina. Il belga però vorrebbe accelerare i tempi già per domenica 10 alla “Dacia Arena” contro l’Udinese. Da oggi se ne saprà di più, per Gattuso avere il fiammingo per l’attacco sarebbe un bel passo in avanti visto la poca prolificità dell’attacco.

Fonte: Il Mattino