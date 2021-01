Marolda: “Napoli senza identità. Esonero Gattuso? Non sono d’accordo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “L’ultima partita mi ha lasciato sconcertato. Non riesco a capire perché ci sia una correlazione bassissima tra prestazione e risultato del Napoli. Ho interpretato esperti e non mi hanno saputo dare una risposta. Io non sono gattusiano, ma a Gattuso do responsabilità che prescindono da questa partita. Non capisco perché questa squadra non abbia ancora un assetto, una formazione base. Io non vedo un ragionamento organico su questo Napoli, mentre altre squadre lo stanno facendo o lo hanno già fatto. Il Napoli ha perso l’occasione di recuperare tre punti sul Milan, sull’Inter e di consolidare la zona Champions. Questa potrebbe essere una sconfitta che potrebbe avere conseguenze, speriamo che non accada. Napoli senza identità? Sono d’accordo. Il Napoli non ha un’identità precisa. Dopo il successo del Cagliari sembrava fossero cambiate le cose. Dissi che volevo aspettare altre partite. Quella partita il Napoli la giocò bene, ma diciamo la verità, ma la consegnò l’allenatore del Cagliari, mettendo un giocatore sulla destra per la prima volta. Esonero di Gattuso? Io in questo momento non sarei d’accordo. Cambiare a metà stagione non so che effetti potrebbero esserci. Sicuramente bisogna andare avanti con lui, ma c’è un discorso di contratto in atto col Napoli. Gattuso chiede obiettivi al Napoli, ma Gattuso dovrebbe aggiungere cosa può dare lui al Napoli”.