Marcolin: “L’unico problema è stata la mancanza di cattiveria sotto porta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, opinionista.

“Il Napoli ha fatto una buona prestazione, l’unico vero problema è stata la mancanza di cattiveria sotto porta. Questa partita ha ricordato molto Napoli-Cagliari 0-1 dell’anno scorso. E’ la storia di quei giocatori, la mente non si allena in campo. Il Napoli deve fare mea culpa sugli ultimi 20′, la partita di ieri doveva finire 3-0.

I giocatori ci sono ma sulla coralità ci sono meno. Poi se non fai gol nel primo tempo poi i minuti passano. Rigore? C’è, Fabian Ruiz gli prende il ginocchio dietro senza motivo. Gattuso batte da tanto tempo sulla cattiveria, oggi forse le sue parole hanno avuto uno sviluppo. Va bene essere bello ma a volte bisogna tirare fuori questi momenti. Il Napoli un giocatore com’era Gattuso in mezzo al campo non ce l’ha. Chiarire la situazione di chi è sotto contratto? Milik in effetti sta venendo trasportando via dagli eventi”.

Fonte: Radio Marte