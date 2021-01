Marchetti, giornalista: “Il Napoli a livello tattico non ha grossi problemi”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole:

“Diventa difficile poter parlare di calcio vista l’enorme mole di potenziali occasioni che il Napoli ha prodotto. Il problema è che il Napoli, pur avendo numeri molto importanti, ha perso 5 partite in campionato. Qui c’è il momento difficile. Puoi essere forte quanto vuoi ma puoi lo devi mostrare in campo. Ed è per questo che Gattuso si addossa le cause, io non credo che il Napoli a livello tattico abbia grossi problemi. La società sta secondo me già intervenendo, io vedo buona sintonia tra la direzione sportiva e lo staff tecnico. Poi bisogna capire quanti sono stati i vantaggi e quanti gli svantaggi. In questo mese di mercato decidere e fare il conto è necessario, per dare anche la possibilità di andare via.

Mali del Napoli non si curano in questo mercato? Sì, è un mercato complesso e migliorare il Napoli che è già forte è difficile. Serve quando ti cade un po’ il mascara e devi rimetterlo a posto. Ieri ha funzionato poco o nulla, a un certo punto tutti fanno fatica. Il Napoli si sta avviluppando nelle sue difficoltà. Gattuso è stato bravo a bloccare il clima di avvitamento e ripartire, utilizzando il momento negativo come spinta. Ora deve fare la stessa cosa”