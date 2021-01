Mandarini, giornalista: “Il Napoli a volte ha approcci morbidi”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista, ecco le sue parole:

“Lozano attaccante? Credo che senza Osimhen lui sia l’unico in grado di dare un po’ di profondità per caratteristiche, con la sua capacità di attaccare gli spazi e favorire gli inserimenti dei trequartisti. Penso Gattuso stia valutando una soluzione offensiva diversa, magari darà a Petagna un po’ di riposo. Lozano peraltro non è assolutamente quello di un anno fa, ora è in fiducia totale, riesce serenamente a incidere e fare la differenza a prescindere dalla posizione. Il problema del Napoli è che non riesce a concretizzare come dovrebbe. Sicuramente il Napoli a volte ha avuto approcci morbidi e si è un po’ piaciuto e specchiato troppo. Però sta giocando da tempo senza l’attaccante su cui Gattuso aveva impostato la manovra. E quando manca un attaccante che tocca pochi palloni e fa tanti gol si va in difficoltà. Terzino sinistro? Se esce un esterno è più possibile”.