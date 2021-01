L’attacco che non c’è – Mertens ed Osimhen: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Victor Osimhen non so o ancora chiarissimi. Non tanto per la questione relativa alla spalla, ma per la positività al Covid riscontrata al suo rientro in Italia. Per questo e per molti altri motivi il recupero di Dries Mertens appare quanto mai necessario. Il belga ha superato il momento di maggiore difficoltà e, dopo essere rientrato a Napoli, ha proseguito le terapie per la caviglia. Si spera e ci si auspica che possa tornare a disposizione di Gattuso la prossima settimana, in vista del lunch match di domenica 17 gennaio alle 12.30 contro la Fiorentina. Nonostante questo, però, Mertens potrebbe accelerare i tempi e andare in panchina già domenica con l’Udinese.

Il Mattino