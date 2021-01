La moviola di Edmondo Pinna – Rigore dubbio per lo Spezia, giusto il rosso ad Ismajli

C’è da discutere, non poco, sul rigore assegnato allo Spezia: leggerino, anzichenò, soprattutto per certi parametri (non quello di Abisso di ieri, però, all’Olimpico di Roma). Ma il tocco c’è, l’ingenuità di Fabian Ruiz si paga e non c’è appello, neanche col VAR. E così, non si può dire che Mariani abbia sbagliato la partita, il rosso (due gialli) per Ismajli ci sta, il dubbio sul tocco di braccio (sinistro) sempre di Ismajli lo risolve la dinamica dell’azione (ma che brividi).



DUBBIO



Tiro di Insigne, Ismajli si sta rialzando ed ha il braccio sinistro a terra (quello d’appoggio) che si solleva con il corpo, il pallone finisce proprio lì. Braccio largo, larghissimo, punibile se non fosse nella… dinamica, però lo Spezia ha rischiato moltissimo.



RIGORINO



Fabian Ruiz interviene da dietro su Pobega, c’è un contatto col ginocchio sinistro, non sembra clamoroso (tanto che Pobega resta inizialmente in piedi), poi però il centrocampista va giù. Tanto basta per Mariani.



ROSSO



Gomito dietro la nuca di Ismajli su Petagna, basta e avanza per il giallo (secondo).