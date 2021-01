Iniziative per Maradona, parla l’assessore De Majo: mostra e statua

Moltissime le iniziative nel ricordo di Diego Maradona. La città di Napoli ed il suo Comune continueranno nell’ omaggio al “figlio” argentino. Eleonora de Majo, assessore alla cultura e al turismo di Napoli, presenta il programma e su La Repubblica si legge: “Stiamo lavorando su due punti in particolare: una mostra in onore di Diego, intitolata “Sinfonia di felicità” che aprirà appena possibile fino al Maggio dei Monumenti. L’altra è una raccolta di proposte in merito alla statua che sarà messa all’esterno dello stadio Maradona. Sceglieremo poi il progetto vincente con una commissione di esponenti del mondo della cultura e dello sport. La statua sarà finanziata da un crowdfunding affinché rispetti la proprietà collettiva, cioè del popolo napoletano”. Prosegue l’assessore: “L’idea è quella di mettere anche la statua a Piazzale Tecchio con la volontà di intitolare la piazza a Maradona: sono cose in fase di valutazione. Fondamentale smuovere il popolo, una bella iniziativa per cambiare il nome della piazza sarebbe una raccolta firme. Murales di Jorit fuori al Maradona? Ne ha fatto uno bellissimo a San Giovanni a Teduccio, ma anche l’idea di farne uno sulla facciata del San Paolo sarebbe bellissima. Si potrebbero immaginare anche più murales.”