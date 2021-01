Il Cds vota: Bakayoko buon interditore, Zielinski non ripete la gara di Cagliari

Il Napoli contro lo Spezia, allo stadio Diego Armando Maradona, cercava conferme dopo il successo di Cagliari e parte subito forte. La precisione però è mancata, soprattutto da parte di Insigne, Lozano e Politano. I liguri hanno fatto fatica a superare la metà campo, ma il risultato è rimasto sullo 0-0. Gattuso si gioca la carta Petagna che sblocca il match su cross di Di Lorenzo. Sembra in discesa il match ma gli ospiti pareggiano su rigore con Nzola per il contatto Fabian Ruiz-Pobega. Lo Spezia resta in dieci, doppio giallo ai danni di Ismjli, ma dopo pochi minuti arriva il raddoppio in contropiede. Prima il palo di Nzola e poi a porta vuota non sbaglia Pobega. Nel finale spreca il pareggio Elmas che a porta spalancata manda sopra la traversa. Le pagelle del CdS bocciano Maksimovic e Fabian Ruiz.

Ospina 6 – Qualche appoggio che gli sfugge e poi solo imprecazioni.

Di Lorenzo 6,5 – Il turnover non lo sfiora però ogni tanto dà la sensazione d’averne bisogno. Invece deve «scaldarsi» e l’assist lo testimonia.

Manolas 6 – Gli episodi-chiave si sviluppano lontano dai suoi occhi e responsabilità dirette non ne ha. Semmai sporca le uscite.

Maksimovic 5 – Si gira di spalle, in un contrasto aereo, e non si fa. E poi è pigro, fuori tempo.

Mario Rui 6 – Dopo aver speso ogni goccia di sudore, è sfortunato, perché lo Spezia affonda il Napoli proprio da quella parte con Nzola che lo attacca e lo sopprime.

Fabian Ruiz 4,5 -Non sta dentro la partita e poi la rovina con il contatto che manda Nzola sul dischetto. Una sciocchezza colossale.

Llorente (38’ st) sv -Eppure qualcosa gli capita, ma la ruggine non si manda via e strozza due palloni.

Bakayoko 6,5 -L’interdizione è il pane quotidiano: stavolta non c’è da opporsi, gli basta controllare la zona. Esce esausto.

Lobotka (31’ st) 5,5 -Il Napoli perde l’orientamento, lui non riesce ad aiutarlo.

Politano 6 -Si trascina appresso un dolorino dal 20’ ed è comunque capace di costruire due occasionissime che sfilano via, oltre la traversa.

Petagna (8’ st) 6,5 -Entra e sembra l’abbia mandato la Befana: gol che spalanca alla felicità, prima di scoprire cosa sia la tristezza.

Zielinski 5,5 -Sta in una gabbia, tra Agoume che lo controlla con la coda dell’occhio e un difensore che gli va in pressione, e rimane in una apertura per Insigne.

Elmas (31’ st) 5 -Ha una palla, anzi due, con la porta spalancata. E ora sono semplicemente rimpianti.

Insigne 5 -Da mettersi le mani nei capelli: sbaglia, e non è da lui, le cose semplici, sin dal primo minuto, quando può modificare subito la serata.

Lozano 6 -Al 38’ va a chiudere, lui e proprio lui, il contropiede dello Spezia che è arrivato sino a Ospina. Si sente e però pure lui sparisce sotto porta.

Gattuso (all.) 5,5 -È dura ignorare le statistiche (il possesso, i tiri, soprattutto del primo tempo) ma c’è una gestione dei momenti che va analizzata: e cinque sconfitte in campionato sono una esagerazione. Però poche altre volte si perdono gare del genere.

A cura di A. Giordano (CdS)